Zuid-Hollandse Statenfracties roepen XR op: stop met blokkeren A12

Drie partijen uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben Extinction Rebellion opgeroepen om te stoppen met het dagelijks blokkeren van de A12. De BBB, PVV en SGP kwamen met deze oproep nadat voor de zesde dag op rij het laatste stuk van de A12, die eindigt in Den Haag, gedurende bijna twee uur was geblokkeerd door demonstranten.

“Natuurlijk mag iedereen demonstreren, dat is het ultieme recht van iedereen in Nederland, maar je kunt ook demonstreren zonder een grote belasting te leggen op politie en op de hardwerkende Nederlanders die veel last hebben van de demonstraties”, aldus Robert Kaijser, Statenlid van de BBB. Dat is met acht zetels de grootste partij in Zuid-Holland.

De BBB, PVV en SGP vinden het “onaanvaardbaar” dat nu iedere dag “een enorme hoeveelheid politiemensen” moet worden ingezet voor de blokkades op de A12. De “veiligheid in de wijken van diverse gemeenten in Nederland” staat daardoor onder druk, aldus Kaijser. De drie Zuid-Hollandse fracties roepen Extinction Rebellion op om op een andere locatie te gaan demonstreren, bijvoorbeeld op het Malieveld dat langs het laatste stuk van de A12 (Utrechtsebaan) ligt.

Extinction Rebellion zegt elke dag de A12 te blokkeren, net zo lang tot de overheid alle financiële regelingen voor de fossiele industrie stopzet. Zaterdag begon de dagelijkse blokkade. Toen werden ruim 2400 mensen aangehouden, op zondag ruim 500 mensen. De afgelopen dagen zijn elke dag een paar honderd mensen meegenomen door de politie.