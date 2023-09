In het landingsgestel van een vliegtuig dat van Amsterdam naar Istanbul is gevlogen, is een lichaam aangetroffen. Details over de identiteit van de dode zijn niet bekendgemaakt. Zowel de politie als de luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines doet onderzoek.

Het lichaam bevond zich in een Airbus A330 die donderdag landde, meldde persbureau Demirören. Het werd gevonden bij een onderhoudsinspectie.