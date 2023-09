Minister: EU beraadt zich op hulp Libië, maar situatie is complex

Nederland kijkt samen met andere EU-landen op welke manier hulp kan worden geboden aan het zwaar door overstromingen getroffen Libië. De situatie is ingewikkeld, benadrukt buitenlandminister Hanke Bruins Slot. “Libië is een onveilig land, met twee regeringen en ook gewapende groeperingen.”

Bruins Slot wijst erop dat voor Libië niet voor niets al jaren een rood reisadvies geldt, en dat Nederland bijvoorbeeld geen ambassade heeft in het land zelf. Tegelijkertijd voltrekt zich “een hele ernstige ramp die mensen ontzettend raakt” in het Noord-Afrikaanse land. “We willen doen wat we kunnen”, zegt de demissionair minister voor aanvang van de ministerraad.

Nederland heeft volgens Bruins Slot met name ICT-experts, landmeetkundigen en logistiek deskundigen klaarstaan om eventueel te gaan helpen. Het gaat erom “dat je de kennis brengt die nodig is om infrastructuur op te bouwen”, zegt zij. Maar een en ander gebeurt dus uitsluitend in overleg met Libië zelf en “in gecoördineerd Europees verband”.