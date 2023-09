Nationale Sportweek moet jongeren weer aan het sporten krijgen

Met de 20e editie van de Nationale Sportweek die vrijdag van start is gegaan wil sportkoepel NOC*NSF met name jongeren weer enthousiast maken voor sport. “We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat een hele generatie opgroeit zonder sportroutine”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel.

De urgentie is volgens NOC*NSF hoog. Steeds meer mensen sporten niet of nauwelijks. Uit de meest recente cijfers van januari tot en met juli van dit jaar blijkt dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar op achterstand blijven staan. Bijna een kwart (23 procent) sport helemaal niet. Dit was voor de coronapandemie nog 15 procent. Het percentage jongeren dat wekelijks wel sport, is ook nog steeds lager dan in 2019; toen was het nog 75 procent, nu 68 procent.

“Ik vind die cijfers heel zorgwekkend”, zegt Van den Tweel. “Het gaat niet meer alleen om het plezier in sport dat we iedereen gunnen, maar ook om sociale verbinding en mentale weerbaarheid. Daarom is het zo belangrijk dat er nu weer meer gemeenten deelnemen aan de Nationale Sportweek en dat de drempel omlaaggaat bij de sport om de hoek.”

Op meer dan duizend basisscholen in Nederland doen leerlingen mee aan de ’10@10 Challenge’, een beweegprogramma waarin Nederlandse sporters Celeste Plak, Roy Meyer, Jetze Plat en Maureen Ellsworth met een basisschoolklas in 10 minuten 10 verschillende sporten ontdekken. In ruim 130 gemeenten bieden sportclubs en sportorganisaties activiteiten aan om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met sport. Zo gaan op honderden locaties de deuren open bij verenigingen, sportclubs, fitnessscholen en zwembaden.