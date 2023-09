Nog geen meldingen over A12-kinderen binnen bij Veilig Thuis

De Veilig Thuis-organisaties hebben nog geen meldingen binnengekregen over de kinderen die afgelopen weekeinde meededen aan het klimaatprotest op de snelweg A12 in Den Haag, en de medewerkers kunnen dus nog geen besluit nemen over de afhandeling van de meldingen. Dat laat het overkoepelende Landelijk Netwerk Veilig Thuis vrijdag weten.

Veilig Thuis is opgericht om kinderen te beschermen, vooral tegen huiselijk geweld en mishandeling. Onder de duizenden mensen die zaterdag en zondag meededen aan de blokkade van de A12 waren enkele tientallen kinderen. Zij werden met hun ouders aangehouden en naar de rand van de stad gebracht. De politie kondigde aan dat de aanhoudingen van ruim dertig kinderen zouden worden doorgegeven aan Veilig Thuis.

Volgens de politie zou het kunnen dat de meldingen iets langer duren omdat “een kwaliteitscontroleur” er nog naar moet kijken.

Veilig Thuis zegt dat er gesprekken lopen met de politie. “Zij zijn een belangrijke partner voor ons, er mag niet veel ruis op de lijn zijn en blijven”, aldus een woordvoerder. Het netwerk liet eerder weten dat het meedoen aan een demonstratie op zich niet genoeg reden voor een melding is.

Een van de betrokken ouders is Rejo Zenger. Hij deed met zijn 10-jarige dochter mee aan de blokkade. Met andere ouders kijkt hij nu wat er mogelijk is om de meldingen aan te vechten. Zenger gaat ervan uit dat Veilig thuis “inziet dat er niets aan de hand is en dat er geen sprake is van mishandeling of huiselijk geweld. De demonstratie was vreedzaam, mijn dochter tekende met stoepkrijt de aarde in de vorm van een hart, een klassiek orkest speelde. De enige onveiligheid die we te vrezen hadden, kwam van de politie.”

Zenger zegt zich wel zorgen te maken over de mogelijke gevolgen van een melding op de lange termijn. “Zulke informatie wordt tien jaar lang bewaard, en potentieel nog langer, want systemen worden lang niet altijd opgeschoond. En misschien gebeurt er over vijf jaar iets heel anders waar de politie vraagtekens bij zet. Dan zien ze de melding en denken ze misschien: daar zal vast en zeker iets aan de hand zijn. Het is heel vervelend als ik er dan last van krijg dat de politie nu wat al te enthousiast is met een melding over kindermishandeling. Het is heftig als de politie je op deze wijze intimideert.”

Hij trekt een verband met de toeslagenaffaire. “Een melding was toen voldoende om verdere stappen te zetten. Dat vind ik problematisch. Ik heb niets gedaan dat niet ok√© is.”