Nog meer subsidie voor fossiele sector dan eerder gedacht

Naar de fossiele sector gaan nog meer subsidie en fiscale voordelen dan voorheen werd gedacht. Volgens een berekening van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat het om jaarlijks tussen de 39,7 miljard en 46,4 miljard euro. Dat staat in de stukken die op Prinsjesdag naar buiten komen.

Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS hierover. Het gaat alleen om een optelsom van alle voordelen voor het gebruik van fossiele energie en grondstoffen. Kosten voor de verbruikers zijn niet meegenomen. In het stuk staat ook dat een flink deel van de voordelen (ongeveer 17 miljard) vastliggen in internationale verdragen of richtlijnen van de Europese Unie.

Een recent onderzoeksrapport van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie kwam al uit op een totaal van 37,5 miljard euro. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zei toen al dat het bedrag hem bekend voor kwam. Jetten wil de fossiele voordelen helemaal afschaffen.

Er zijn de laatste jaren ook al wel fossiele voordelen verdwenen. Volgens Jetten kan de afbouw van fossiele voordelen niet in een keer gebeuren. Daar moet volgens hem een afbouwplan voor komen. Lang was onduidelijk hoeveel subsidie en fiscale voordelen er naar de fossiele sector gingen.

Actiegroep Extinction Rebellion voert actie tegen fossiele subsidies door regelmatig een deel van de A12 in Den Haag te blokkeren. De klimaatactivisten kondigden onlangs aan het stuk snelweg elke dag te gaan bezetten.