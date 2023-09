Studenten slikken ADHD-medicijnen zonder recept ‘als doping’

Studenten maken soms gebruik van medicijnen tegen ADHD zodat ze beter kunnen studeren. Ze hebben zelf geen recept voor Ritalin, Concerta of vergelijkbare middelen, maar krijgen de pillen van iemand die wel een recept heeft. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5 procent van de studenten de ADHD-medicatie weleens gebruikt als “studiedoping”. In Groningen zou het zelfs om 16 procent gaan.

Bij een rondvraag onder ruim 28.000 studenten zeiden deelnemers dat ze weleens ADHD-middelen gebruiken zonder recept. Dat doen ze vooral rond tentamens of als een studieopdracht bijna ingeleverd moet worden. Vaak krijgen ze de pillen van bekenden, vrienden en familie.

In de pillen zit de stof methylfenidaat. Als het lichaam dat opneemt, wordt het afgebroken en wordt het ritalinezuur. Dat komt na het plassen in het rioolwater terecht. Om de uitkomsten van de rondvraag te controleren, deden de onderzoekers van het RIVM metingen in het rioolwater in de studentensteden Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De concentraties ritalinezuur kwamen overeen met wat te verwachten was op basis van de recepten die artsen hadden uitgeschreven. Waarschijnlijk is het dus inderdaad zo dat mensen hun eigen pillen delen met anderen. Er is geen grote ondergrondse handel, er worden “geen extra hoeveelheden ingenomen die bijvoorbeeld online of in het buitenland worden besteld”.

Het instituut noemt het illegaal en ongewenst om de pillen te slikken als dit medisch niet nodig is. Ze kunnen namelijk bijwerkingen hebben, zoals “misselijkheid, hartkloppingen, slapeloosheid en, minder vaak, angststoornissen en depressie”.