Bij Zandeweer in het noorden van Groningen is vrijdagmiddag opnieuw een aardbeving geweest. De beving vond om 14.31 uur plaats en had een kracht van 1.9, meldt het KNMI. In de ochtend was er ook al een beving met een kracht van 2.0.

Voor beide aardschokken lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Volgens het KNMI hebben de bevingen te maken met de gaswinning in de regio.