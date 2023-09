Verdachte dodelijke steekpartij Bladel voor de rechter

De rechtbank in Den Bosch behandelt vrijdag de strafzaak tegen de 18-jarige Nick B. uit Bladel, die heeft bekend dat hij op oudejaarsdag 2022 in zijn woonplaats zijn eveneens 18-jarige plaatsgenoot Ali Hasan heeft doodgestoken.

Wat de precieze aanleiding is geweest voor het dodelijke geweld staat nog niet vast. Op een eerdere inleidende zitting bij de rechtbank bleek dat er een ruzie tussen verdachte en slachtoffer aan is voorafgegaan. Deze is geregistreerd door een camera.

Volgens B.’s advocaat werd zijn cliënt door Hasan bedreigd met een vuurwapen en heeft hij gestoken om zichzelf te verdedigen. Het Openbaar Ministerie bestrijdt deze lezing: op de camerabeelden is te zien dat er ruzie is, waarbij B. dreigde met “een enorm mes”. Hasan is volgens het OM rustig gebleven. Het wapen is wel gevonden, maar werkte niet.

Hasan werd op 31 december zwaargewond aangetroffen op de oprit van een woning aan de Dissellaan. Hij bezweek daar aan zijn verwondingen.

B. en Hasan deelden een turbulente geschiedenis. Beiden werden eerder veroordeeld omdat zij elkaar hadden mishandeld. Zowel de verdachte als het slachtoffer droeg een enkelband ten tijde van de dodelijke steekpartij.