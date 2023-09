Wietexperiment begint 15 december in Tilburg en Breda

Het veelbesproken wietexperiment gaat op 15 december na jaren van voorbereiding echt beginnen. De proef waarbij legale telers wiet zullen leveren aan coffeeshops, werd meerdere keren uitgesteld. Het gaat in december eerst om de aanloopfase, schrijven de demissionaire ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een Kamerbrief.

Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Bij de wietproef wordt gekeken of ook de inkoop legaal kan worden. Het experiment trapt af met twee legale telers die zullen leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg.

Met de ervaringen uit deze aanloopfase kan worden ingespeeld op de overgangsfase, het moment dat de andere acht deelnemende gemeenten ook mee gaan doen aan het experiment. Amsterdam-Oost heeft zich aangediend als elfde deelnemer, maar er is nog geen uitsluitsel over of dit stadsdeel daadwerkelijk kan meedoen.

Vanwege de onzekere planning van de telers staat de start van de overgangsfase niet vast, maar dit zou volgens de bewindslieden op zijn vroegst aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 zijn.

Zowel in de aanloop- als de overgangsfase mogen coffeeshops naast de legaal geteelde wiet ook gedoogde wiet verkopen. Na de zes weken durende overgangsfase start het daadwerkelijke experiment, melden de ministers. Vanaf dan mogen coffeeshops in de deelnemende gemeenten, waaronder ook Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen en Zaanstad vallen, alleen nog de gereguleerde wiet verkopen.

Volgens de bewindslieden was het opzetten van het experiment complexer dan gedacht, want als de telers eenmaal zijn aangewezen moet er een bankrekening komen, en een kweekvergunning. Bovendien willen de coffeeshop-eigenaren zeker zijn van voldoende continuïteit. “Terecht”, vindt Kuipers, “niet een paar plantjes en die een keer oogsten en dan is het klaar”.

Het experiment moet laten zien wat legale kweek en distributie doet voor de openbare veiligheid en de kwaliteit van de wiet. “Een groot voordeel”, is volgens Kuipers dat de wiet dan kan worden gecontroleerd op “vervuiling met bestrijdingsmiddelen of andere zaken”.