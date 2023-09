Zeeuwse Staten willen vaart achter bevolkingsonderzoek naar PFAS

Meerdere fracties in de Provinciale Staten van Zeeland vinden dat het te lang duurt voordat met het eerder aangekondigde landelijke bevolkingsonderzoek van het RIVM naar de blootstelling aan PFAS wordt begonnen. “We zijn al twee jaar bezig met dit verhaal, met het verhaal over de onrust onder de bevolking over hun gezondheid. Dit gaat veel te traag” zei SP-fractievoorzitter Ger van Unen.

Het D66-Statenlid Wouter Versluijs constateerde dat er weinig nieuws komt over het meerjarige bevolkingsonderzoek. “Hoe kunnen we het RIVM zover krijgen dat ze haast maken met een goed onderzoek naar PFAS in het bloed van de Zeeuwen?”, vroeg hij zich af. Versluijs zei dat door zo’n onderzoek een hoop ongerustheid zou kunnen worden weggenomen. Ook de PVV vroeg zich af wanneer het bloedonderzoek er komt.

Chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen, heeft jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. Vorig jaar waarschuwde het RIVM dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam is die zo min mogelijk te eten. In mei dit jaar stelde Nederland het concern 3M aansprakelijk voor de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde. De Staat is een procedure gestart om de schade te verhalen op 3M.

Bij de provincie Zeeland zijn 34 meldingen binnengekomen van bedrijven en organisaties die zeggen economische schade te hebben geleden door PFAS in de Westerschelde. De meeste claims zijn afkomstig van vissers, maar ook recreatieondernemers hebben zich gemeld. SGP-Statenlid Harold van de Velde zei in de commissievergadering dat het wel tien jaar kan duren voordat de behandeling van claims is afgerond. Hij vroeg of de overheden iets kunnen doen voor de indieners, bijvoorbeeld door voorfinanciering. Gedeputeerde Dick van der Velde vertelde dat in gesprekken over de claims ook mogelijke ondersteuning aan de orde komt. Hij zei niet waaruit die ondersteuning zou kunnen bestaan.