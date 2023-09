Aangepast initiatiefwetsvoorstel tegen kinderarbeid naar Kamer

De ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Volt hebben zaterdag een aangepast initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat kinderarbeid, moderne slavernij en milieuschade op internationaal niveau moet terugdringen. De zes partijen willen dat bedrijven die in Nederland actief zijn, worden verplicht om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Een van de wijzigingen is dat de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders van ondernemingen uit het wetsvoorstel is gehaald. Daarnaast is de “omkering bewijslast gewijzigd in een verlichting van de bewijslast”, licht CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf, een van de initiatiefnemers, toe. “Een rechtzoekende moet genoeg feiten aandragen bij een klacht tegen een onderneming. De onderneming moet vervolgens genoeg feiten aandragen en informatie verstrekken om die te betwisten.”

Er komen ook geen dubbele rapportageverplichtingen voor bedrijven die ook al moeten rapporteren voor andere Europese richtlijnen.

Het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel – van bijna een jaar geleden – leidde volgens Van der Graaf tot steun, vragen en zorgen. Met een “scherp oog” is gekeken naar de zorgen die door het bedrijfsleven werden geuit. “Dat heeft geleid tot verbeteringen in de wet.”

Het wetsvoorstel is nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer, zegt het Kamerlid. “Het is nu hoog tijd voor partijen om kleur te bekennen en aan te geven waar ze staan.”

Er wordt al langer gesproken over wetgeving die het bedrijfsleven moet dwingen om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Niet alleen in Den Haag, maar ook in de Europese Unie. Omdat de EU op zich liet wachten, besloot het kabinet Rutte III met een nationale wet te komen. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zei vorig jaar november in de Kamer dat plan in de ijskast te zetten en ruimte te geven aan het initiatiefwetsvoorstel van de zes partijen.