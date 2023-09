Duizenden wandelaars en hardlopers doen mee aan Dam tot Dam

Zaandam en Amsterdam zijn dit weekend het toneel van een van de grootste sportieve evenementen van Nederland: de Dam tot Damloop. Aan de 37e editie doen in totaal ongeveer 70.000 hardlopers, wandelaars en fietsers mee.

Het programma begint zaterdagochtend met de Dam tot Dam Wandeltocht. Deelnemers starten voor het Paleis op de Dam en lopen via het centrum en de Jordaan naar het Dam tot Dam Park in Zaandam. Zaterdagavond is er een Damloop by night met zo’n 15.000 hardlopers. Zij leggen een afstand van 5 Engelse Mijl (8 kilometer) af door Zaandam.

Op zondag vindt het hoofdonderdeel van het weekend plaats: de Dam tot Damloop zelf. Zo’n 50.000 deelnemers starten dan vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Via de IJtunnel en Amsterdam-Noord leggen zij 10 Engelse Mijl (zo’n 16 kilometer) af naar de finish in de Peperstraat in Zaandam. De wedstrijd is live te volgen op NH en AT5.

Onder anderen de Ethiopische atlete Almaz Ayana doet mee. Ze won bij de Olympische Spelen van 2016 goud op de 10.000 meter en brons op de 5000 meter. Bij de mannen staan de Kenianen Geoffrey Kipchumba, Peter Kipsirat, Mathew Kimeli en Moses Koech op de startlijst. Kipchumba en Kipsirat eindigden vorig jaar respectievelijk als tweede en derde in de Dam tot Damloop. Ook Nederlandse atleten Khalid Choukoud, Richard Douma en Jill Holterman doen mee, als voorbereiding op de marathon van Amsterdam. Ze hopen daarin op 15 oktober de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs te lopen.

Verder is er op zondag ook de Dam tot Dam FietsClassic, waar ruim 4000 fietsers afstanden van 40 tot 150 kilometer afleggen. De verschillende routes gaan langs Noord-Hollandse plaatsen met ‘Dam’ in de naam, waaronder Zaandam, Schoorldam, Monnickendam en Volendam.