Edson Olf nieuwe lijsttrekker van BIJ1

Edson Olf is de beoogde nieuwe lijsttrekker van de linkse oppositiepartij BIJ1. Hij volgt Sylvana Simons op die niet terugkeert in de Tweede Kamer na de verkiezingen in november. Olf komt uit Rotterdam en is vicevoorzitter van de partij.

“Als vader van een 4-jarige, vind ik het belangrijk te strijden tegen de klimaatcrisis, het kapitalistische economische systeem en institutioneel racisme”, aldus Olf. Op plaats twee staat Lisa McCray, beleidsmedewerker van de fractie in de Rotterdamse gemeenteraad.

Aanpak van racisme en uitbuiting, en herstel van koloniale schade blijven de speerpunten van de partij, ook in het nieuwe conceptverkiezingsprogramma. Verder wil de partij onder meer een 30-urige werkweek met loonbehoud en nationalisatie van belangrijke sectoren zoals banken en openbaar vervoer.

BIJ1 kende de afgelopen jaren interne problemen. De twee raadsleden in Amsterdam vertrokken deze zomer omdat volgens hen in de partij sprake zou zijn van een “toxische, structureel onveilige omgeving” zonder interne democratie. Twee jaar geleden werd activist en kunstenaar Quinsy Gario na “manipulatief gedrag” uit de partij gezet. Hij stond eerder op plaats twee van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Simons bezet de enige zetel van de partij in de Tweede Kamer. In de laatste Peilingwijzer – een gewogen gemiddelde van peilingen – staat BIJ1 op 0 tot 1 zetel. Op een tweedaags congres eind deze maand worden de lijst en het programma definitief vastgesteld.