Eerdmans zet zich fel af tegen ‘linkse nachtmerrie’

JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans heeft zich zaterdag flink afgezet tegen de “linkse nachtmerrie”. Dat deed hij tijdens de algemene ledervergadering van de partij. De grote thema’s bij de verkiezingen van 22 november zijn klimaat en migratie, betoogde hij. Te veel partijen bewegen zich naar het midden, waardoor het rechtse geluid lijkt te verdampen, vreest Eerdmans. JA21 wil een realistisch en haalbaar klimaatbeleid en een streng migratiebeleid, benadrukte hij.

“De Green Deal mag een Green Dream blijven”, zei Eerdmans, refererend aan de klimaatplannen van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Timmermans voert nu de lijst van GroenLinks-PvdA aan.

Weinig hoop heeft Eerdmans op de BoerBurgerBeweging (BBB) en Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt als het gaat om een radicaal andere, rechtse koers voor Nederland, die JA21 voor ogen heeft. Beide partijen durven volgens hem niet te kiezen en maken een beweging naar het midden.

In een besloten deel van de ledenvergadering is de kandidatenlijst van JA21 ongewijzigd vastgesteld. Eerdmans is lijsttrekker en Annabel Nanniga staat op nummer twee. Ook het verkiezingsprogramma is door de leden in dat besloten deel vastgesteld.

Binnen een deel van de partij was kritiek op de kandidatuur van Nanninga, omdat zij nu zowel de fractie in de Eerste Kamer en de fractie in de Amsterdamse gemeenteraad aanvoert. Als JA21 bij de verkiezingen twee of meer zetels haalt, verlaat Nanninga de Eerste Kamer. De partij staat in de zaterdag gepubliceerde peiling van I&O Research op één zetel.