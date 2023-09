Luchtlandingen Ginkelse Heide trekken duizenden belangstellenden

Ruim veertigduizend mensen zijn zaterdag afgekomen op de Airborne Luchtlandingen en Herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede, zegt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente waarschuwt dat zowel de parkeerplaatsen voor auto’s als fietsen vol zijn. Met het evenement worden de luchtlandingen herdacht waarmee 79 jaar geleden de Slag om Arnhem begon.

Gedurende de hele dag zijn er allerlei activiteiten op de Ginkelse Heide, zoals workshops, muziek en een markt met memorabilia aan de Tweede Wereldoorlog. In de ochtend waren er allerlei droppings van parachutisten te zien. Militairen van het speciale pathfinders peloton van de 11 Luchtmobiele Brigade maakten een vrije val vanaf 3 kilometer hoogte en er was een massasprong door parachutisten uit verschillende NAVO-landen.

Rond het middaguur vond bij het monument op de Ginkelse Heide de officiƫle herdenking plaats. Onder de aanwezigen waren vijf veteranen van de Slag om Arnhem, die onthaald werden op een lang applaus.

Op 17 september 1944 landden duizenden voornamelijk Britse parachutisten op de hei bij Ede in een poging de Rijnbrug in Arnhem te veroveren, een van de grootste luchtlandingsoperaties uit de geschiedenis. Het was het begin van de Slag om Arnhem die aan vele honderden geallieerde soldaten het leven kostte.