Schaduw van Toet van Lida Dijkstra is beste historische jeugdboek

De roman Schaduw van Toet is dit jaar verkozen tot het beste historische jeugdboek. Schrijfster Lida Dijkstra kreeg van de jury de Archeon Thea Beckmanprijs omdat “farao Toetanchamon, een van de bekendste onbekenden ter wereld, vakkundig en trefzeker in de historische context wordt gezet”.

De prijs werd zaterdag uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. De jury noemt Schaduw van Toet een prachtig boek. “De statige wereld van het oude Egypte komt zo heel dichtbij. De terloopse schrijfstijl, schitterende uitvoering en de illustraties van Djenn√© Fila dragen eraan bij dat dit boek een feest is om (voor) te lezen”, luidt het oordeel.

Dijkstra versloeg vier andere genomineerden: Els Beerten (De rest van ons leven), Jean-Claude van Rijckeghem (Onheilsdochter), Anna Woltz (De Tunnel) en Astrid Sy (Noem geen namen). De laatstgenoemde kreeg van de kinderjury wel de Jonge Beckmanprijs. Het boek gaat over drie jonge vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen redden.

De Archeon Thea Beckmanprijs en de Jonge Beckmanprijs gingen vorig jaar naar Annet Huizing voor haar boek Het Pungelhuis. De prijzen zijn vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek.