Honderden klimaatactivisten blokkeren A12 voor negende dag op rij

Een paar honderd klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zondag voor de negende dag op rij de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie wordt gehouden uit protest tegen regelingen van de overheid die de fossiele industrie steunen. De politie zette na enige tijd een waterkanon in.

De blokkade begon even voor 12.00 uur. De activisten zijn in twee groepen verdeeld. Een kleinere groep van zo’n dertig man is op een kruispunt gaan zitten. Langs de weg staan enkele honderden mensen om de demonstranten te steunen.

De politie heeft de actievoerders gevorderd om weg te gaan. Volgens een ANP-verslaggever ter plaatse is een kleine groep demonstranten meegenomen. Ook de gemeente Den Haag roept de activisten op om de weg vrij te maken. “Er zijn weer actievoerders de A12/Utrechtsebaan opgelopen. Dit is niet toegestaan. Demonstreren kan op de Laan van Reagan en Gorbatsjov en het Malieveld”, zegt de gemeente op X, voorheen Twitter.

Sinds 9 september blokkeren klimaatactivisten van Extinction Rebellion iedere dag de A12 bij Den Haag. De politie hield zaterdag meer dan 650 mensen aan.