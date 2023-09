Opnieuw explosie bij woning in Rotterdamse Grasstraat

In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning in de Grasstraat in Rotterdam-West. In de nacht ervoor vond daar ook al een ontploffing plaats.

Bij het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag legde volgens regionale omroep Rijnmond de dader een explosief voor de deur van een woning op de tweede verdieping. Bij de ontploffing zou een raam in het trappenhuis zijn gesneuveld, maar er vielen geen gewonden.

Ook bij de explosie in de nacht van zaterdag op zondag, die plaatsvond rond 01.45 uur, raakte volgens de politie niemand gewond. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer weten of beelden hebben zich te melden.