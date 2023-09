PrinsjesdagProtest trekt 1500 mensen

Naar schatting 1500 mensen hebben zondag in Den Haag meegedaan aan het PrinsjesdagProtest. De actie, georganiseerd door de SP, werd gehouden op de Koekamp. Daarmee wil de partij vlak voor Prinsjesdag aandacht vragen voor de stijgende kosten.

SP-leider Lilian Marijnissen was een van de sprekers. Ook deden een aantal zorgverleners op het podium hun verhaal. “Een miljoen mensen in Nederland dreigt in armoede te komen, maar dit kabinet denkt dat pleisters plakken voldoende is”, zei Marijnissen. “Terwijl aandeelhouders rijk worden en het aantal miljonairs snel groeit, wil dit kabinet gaan bezuinigen op de zorg. De kosten voor het dagelijks leven blijven maar stijgen. We kunnen niet wachten, er moet nu worden ingegrepen.”

Tijdens haar toespraak pleitte Marijnissen er ook voor om de energiesector te nationaliseren. De actie werd afgesloten met een protestmars door Den Haag.