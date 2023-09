Arnhem heeft volgend jaar geen ruimte voor cruiseschepen

Cruiseschepen kunnen volgend jaar niet aan- en afmeren in Arnhem. De Gelderse hoofdstad is gewoonlijk een vaste opstapplaats voor cruises over de Rijn naar Duitsland en Zwitserland. Maar omdat er nu zes schepen aan de kade zijn afgemeerd voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen, en omdat de Rijnkade versterkt moet worden, is er in 2024 geen plaats over voor cruiseschepen. De gemeente verwacht dat het probleem in 2025 voorbij is, schrijft burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de raad.

Het was al bekend dat de Rijnkade niet voldoet aan de nieuwste normen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterschap Rijn en IJssel begint eind dit jaar aan de noodzakelijke versterking, aldus de gemeente. In de voorbereiding voor dat werk, dat vooral vanaf het water wordt uitgevoerd, rekende de gemeente erop dat cruiseschepen dan verderop aan de Nieuwe Kade zouden kunnen aan- en afmeren. “Maar de ontwikkelingen in de wereld en de oorlog in Oekraïne zorgen voor een nieuwe werkelijkheid”, aldus Marcouch.

Langs de Nieuwe Kade liggen nu vier schepen voor de opvang van asielzoekers en twee schepen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens de gemeente zijn er daarmee in 2024 geen alternatieven meer voor de cruisevaart. De gemeente zal de rederijen informeren, aldus Marcouch.