Boek ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen wordt theaterstuk

Het boek ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen wordt bewerkt voor een theatervoorstelling. Dat heeft productiehuis Solo Stories maandag bekendgemaakt. De voorstelling zal van januari tot en met juni 2025 in de Nederlandse theaters te zien zijn. De tournee valt samen met de 80e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het boek beschrijft de belevenissen van de twee Joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper uit het Amsterdamse verzet, die moeten onderduiken in ’t Hooge Nest, een villa in de bossen van Naarden. In het huis nemen ze tientallen andere onderduikers op, tot ze worden verraden en op transport naar Auschwitz worden gezet. Van Iperen kwam het verhaal van de zussen op het spoor toen ze bij een verbouwing in 2012 luiken en schuilplaatsen ontdekte.

Van ’t Hooge Nest werden in Nederland ruim 400.000 exemplaren verkocht en het boek stond 144 weken in de Bestseller 60. De vertaalrechten zijn verkocht aan vijftien landen en de Amerikaanse editie stond veertien weken in de non-fictie-bestsellerlijst van The New York Times. Het boek won in 2019 de Opzij Literatuurprijs. Halina Reijn en Carice van Houten kochten met hun filmproductiebedrijf Man Up de filmrechten van ’t Hooge Nest.

De toneelversie van ’t Hooge Nest wordt gemaakt door het team dat eerder verantwoordelijk was voor onder meer de voorstellingen Ma en Nu ik je zie. De regie is in handen van Benno Hoogveld en het script wordt geschreven door Marc Veerkamp. De kaartverkoop start in het voorjaar van 2024. Wie de solovoorstelling gaat spelen, wordt later bekendgemaakt.

Solo Stories is het Nederlandse productiehuis voor monologen en ontwikkelt en speelt solovoorstellingen gebaseerd op een persoonlijk, waargebeurd verhaal. Eerder maakte Solo Stories onder meer Ma (naar het boek van Hugo Borst) en Nu ik je zie (gebaseerd op het boek van Merlijn Kamerling).