Code geel in westen om regen en onweer, windstoten in de avond

In een deel van het land geldt maandag code geel. In de ochtend trekken regen- en onweersbuien richting het noorden. Daarbij is vooral in het westen kans op windstoten van rond de 60 kilometer per uur en hagel.

“Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden”, aldus het KNMI. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om waar nodig hun rijstijl aan te passen. De code geel geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en het Waddengebied.

In de avond komen langs de noordwestkust en in het Waddengebied zware windstoten voor. Dat is vooral het geval bij passerende buien, volgens het KNMI.