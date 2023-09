Eerste kuikens in proef tegen vogelgriep gevaccineerd

De eerste eendagskuikens zijn gevaccineerd tegen vogelgriep in een eerste veldexperiment met het middel, meldt het ministerie van Landbouw. Eerder werd het vaccin al in een laboratorium getest, maar nu moet blijken of de prik ook werkt in de stal. In totaal krijgen 1800 kuikens het vaccin tijdens de proef.

Het experiment wordt nu nog maar op twee bedrijven uitgevoerd en duurt tot in het najaar van 2025. Volgend jaar worden de eerste resultaten verwacht. Dan wordt ook op andere bedrijven een test met de prik uitgevoerd. Het vaccin moet beschermen tegen zowel de verschijnselen van de vogelgriep als de verspreiding van het virus.

Nederland kampt al langere tijd met veel gevallen van vogelgriep. Demissionair landbouwminister Piet Adema wil met dit vaccin het aantal besmettingen terugdringen.