Hotel in Reusel ingezet voor overnachting nieuwe asielzoekers

Als het niet meteen lukt om nieuwe asielzoekers te registreren, kunnen ze de nacht doorbrengen in een hotel in het Brabantse Reusel, aan de grens met België. De volgende ochtend worden ze dan naar het asielzoekerscentrum in Budel gebracht voor de aanmelding. Daarna gaan ze naar een plek ergens anders in Nederland.

Het hotel, dat vroeger een douanekantoor was, biedt plek aan maximaal 68 asielzoekers. De gemeente Reusel-De Mierden noemt de opvang een tussenstation. “Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er tijdelijke opvang kan worden geboden in de vorm van deze overnachtingslocatie. Daarmee creëren we een gastvrije ontvangst voor mensen op de vlucht en kan de gemeente voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de opgave die er ligt”, aldus de gemeente maandag.

Het centrale aanmeldpunt voor asielzoekers is in het Groningse Ter Apel. Als het daar heel druk is, kunnen de nieuwe asielzoekers naar onder meer Budel worden gebracht.