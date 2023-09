Politie onderzoekt op afstand bediende rookbommen bij PEC Zwolle

De politie is een onderzoek gestart naar de rookbommen die zondag tijdens het duel in de Eredivisie tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles een tribune tijdelijk het zicht ontnamen. De rook ontstond in het uitvak waar de fans van Go Ahead Eagles zich bevonden. Het vermoeden is dat de rookbommen daar voorafgaand aan het duel zijn geplaatst door PEC-fans en op afstand zijn bediend.

“Het is iets wat in Duitsland ook wel eens is gebeurd, in Nederland volgens mij nog niet”, zei een woordvoerder van PEC Zwolle, die aangaf dat de politie nog in het stadion op onderzoek is. “Dat was gisteravond ook al, het is nog niet afgerond. Dat zal vandaag nog wel gebeuren, maar op de conclusies moeten we wellicht nog even wachten.”

Het duel, de IJsselderby, moest even worden stilgelegd en eindigde in 1-1.