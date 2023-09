Slachtoffer vergisontvoering Cruquius werd getapet en geslagen

De 56-jarige man uit Hoofddorp, die twee jaar geleden per abuis werd ontvoerd aan de Spaarneweg in Cruquius (Noord-Holland), is onderweg naar Gouda in een bestelbus geslagen en vastgetapet. Dat bleek maandag bij de start van het strafproces over de vergisontvoering in de rechtbank op Schiphol.

Het slachtoffer werd op 5 augustus 2021 rond 18.00 uur in de omgeving van de woonboulevard in Cruquius uit zijn auto getrokken, in een bus geduwd en meegenomen. Het slachtoffer, door de daders voor iemand anders aangezien, werd vijf dagen later gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft.

De man heeft over de eerste momenten bij de politie verklaard dat hij na werktijd plotseling moest remmen voor een BMW voor hem en meteen daarna van achteren werd aangereden door een rode Mercedesbus. De rechter las zijn verklaring voor: “Ik zag al meteen een man met een bivakmuts op. In de bus werd ik getrapt en kreeg ik klappen. Ik zag dat de mannen handschoenen droegen. Er schreeuwde een man tegen mij dat ik had gestolen en dat ze het terug wilden. En dat het om cocaïne ging.”

Een getuige zag dat het busje “op een neer” bewoog. Het slachtoffer verklaarde: “In de bus werd ik getapet. Ik kreeg een vest over mijn hoofd, dat ook vast werd getapet rond mijn nek en armen. Er werd een uur gereden over rechte wegen, met hoge snelheid. Op de bestemming reden we in een garage en ging de garagedeur dicht. In de nacht kreeg ik de tape los.”

Het slachtoffer heeft een bedrijf in Hoofddorp dat zich bezighoudt met pakketbezorging en zegt niets te maken te hebben met drugs. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de ontvoerde man niet het beoogde slachtoffer was. De ontvoering had mogelijk te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, meldde het OM eerder.

Het strafproces telt tien verdachten van 24 tot 44 jaar, die zich beroepen op hun zwijgrecht. Een van de verdachten is voortvluchtig. Zes van hen zijn kort na de ontvoering in de omgeving van het Vogelplein in Gouda gearresteerd, nog voordat het slachtoffer werd vrijgelaten. Dat gebeurde nadat getuigen op het Koekoekplein in Gouda mannen hadden gezien die verdacht gedrag vertoonden. Ze waren bezig met het verwisselen van kentekenplaten en trokken hun zwarte kleding uit.

In Gouda zijn handschoenen, een bivakmuts, mobiele telefoons en kleding teruggevonden. Daarop zat DNA van een aantal verdachten. De politie vond ook DNA-sporen van twee verdachten in de zwarte BMW.