Slachtoffer vergisontvoering Cruquius zat op twee locaties vast

Het slachtoffer van de zogeheten vergisontvoering in Cruquius is vastgehouden op twee locaties. De man uit Hoofddorp zat eerst vast aan de Nijverheidsstraat in Gouda en daarna in een loods aan de Staalweg in Delft. Dat bleek maandag op de eerste zittingsdag van het strafproces over de gebeurtenissen.

De man werd op 11 augustus 2022 om 00.45 uur aangetroffen in de Van Assendelftstraat in Delft, waar hij tegen omstanders riep dat hij ontvoerd is geweest. Over zijn hoofd zat een hoody vastgebonden met tape, zodat de gealarmeerde politie zijn gezicht niet kon zien. Om zijn pols en rond zijn mond zat ducttape.

Op zijn kleding is geen DNA gevonden van een van de tien verdachten die vanaf maandag terechtstaan in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Wel heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) diverse stukken ducttape onderzocht. Het NFI noemt het waarschijnlijk dat de tape afkomstig is van een rol die in de bosjes van de Industrieweg in Gouda is weggegooid. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn dat verdachte Laurence G. (24) dat heeft gedaan. De Rotterdammer wilde daar in de rechtbank niets over kwijt.

Ook zou met een van de telefoons zijn gezocht op de naam van het slachtoffer en zijn woonplaats. Op het toestel zijn bovendien notities gevonden waarin het kenteken auto worden genoemd en een foto van die auto. Verdachte Mohammed el B. (44) uit Rotterdam, die de eigenaar van de telefoon zou zijn, wil er niets over zeggen. Alle verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

Het slachtoffer werd op 5 augustus 2021 rond 18.00 uur in de omgeving van de woonboulevard in Cruquius uit zijn auto getrokken, in een bus geduwd en meegenomen. De daders zagen hem voor iemand anders aan.