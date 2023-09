Stichting Vluchteling haalt 200.000 euro op voor Libië

Op giro 999 van Stichting Vluchteling voor slachtoffers van de overstromingen in Libië is inmiddels 200.000 euro binnengekomen. Afgelopen donderdag stond de teller nog op 115.000 euro. De stichting meldde eerder naast het geld dat binnenkomt op het gironummer een kwart miljoen euro vrij te maken voor hulp.

Het geld gaat naar partnerorganisaties die in het getroffen gebied eerste noodhulp verlenen aan de vele getroffenen. Ze helpen mensen aan schoon drinkwater, voedsel, onderdak, medische hulp en basisbehoeften als sanitaire middelen en kookgerei. Volgens Stichting Vluchteling is er in totaal 70 miljoen euro nodig.

Momenteel heeft vooral het creëren van tijdelijke opvang een hoge prioriteit, aldus de zegsman. “Een deel van de stad Derna, het epicentrum van de ramp, is weggevaagd. De mensen in het getroffen gebied worden gevraagd om te evacueren en zij settelen zich in gebieden rond de stad.” Ook schoon drinkwater is een groot aandachtspunt, net als de hulp aan reddingsoperaties. Volgens de woordvoerder laat de overheid inmiddels hulp toe van buitenlandse hulporganisaties. Zij kunnen visa krijgen en hulpgoederen mogen geïmporteerd worden.

Eerder werd bekend dat Nederland ICT’ers, logistiek experts en landmeetkundigen wil sturen naar de verwoeste delen van Libië. Minister Liesje Schreinemacher voor Ontwikkelingssamenwerking liet weten dat ze kunnen gaan helpen zodra de autoriteiten het aanbod aannemen. Andere EU-landen sturen onder andere medische teams, onderkomens en graafwerktuigen.

Door de overstromingen in het Noord-Afrikaanse land zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Mede door de politieke instabiliteit in het land en de twee rivaliserende regeringen is er onduidelijkheid over de cijfers rondom de ramp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden nog eens 9000 mensen vermist. Alleen al in de zwaar getroffen kuststad Derna zijn honderden panden verwoest en naar schatting zo’n 30.000 mensen dakloos geworden.

Het Rode Kruis heeft gironummer 7447 geopend voor hulp aan de slachtoffers in Libië. Daar was vorige week donderdag bijna 434.000 binnengekomen, dat naar zusterorganisatie de Libische Rode Halve Maan gaat. Een woordvoerder kon maandag geen update geven van de huidige tussenstand.