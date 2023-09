Toeslagenouders met uit huis gezette kinderen krijgen extra hulp

Ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en wier kinderen uit huis zijn gezet, krijgen extra hulp aangeboden. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft 1168 gedupeerde ouders van 1819 kinderen hierover geïnformeerd in een brief. De ouders kunnen onder meer hulp vragen van een ondersteuningsteam en krijgen gratis rechtsbijstand, vermeldt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

In november vermeldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zeker 2090 kinderen van toeslagenouders gedwongen uit huis zijn geplaatst. Dat gebeurde nadat de Belastingdienst de ouders ten onrechte had aangemerkt als fraudeur en hen met terugvorderingen en boetes in financiële problemen had gebracht. Het is niet bekend bij hoeveel van deze kinderen de kinderopvangtoeslagenaffaire een van de oorzaken is van de uithuisplaatsing.

In juli is een tijdelijke wet ingegaan die het mogelijk maakt om de kinderen van toeslagenouders beter in beeld te krijgen. Dat komt doordat persoonsgegevens van de Dienst Toeslagen, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtspraak met elkaar mogen worden vergeleken. Op basis hiervan heeft Weerwind de eerste groep ouders geselecteerd die hulp krijgen aangeboden.

Weerwind verwacht dat de groep uit huis geplaatste kinderen van toeslagenouders uiteindelijk groter uitpakt dan het getal van CBS. Dat komt doordat het statistiekbureau alleen heeft gekeken naar gegevens vanaf 2015, waar het ministerie van Weerwind informatie bestudeert die teruggaat tot 2005. De minister heeft nog niet alle ouders in beeld omdat een deel van de gegevens nog beter moeten worden onderzocht. Hij verwacht in november nog een groep ouders en kinderen in beeld te krijgen en wil hen dan ook extra hulp aanbieden.

De ambtenaren van Weerwind moeten de gegevens van 1754 kinderen nader bestuderen. Rechters hebben een aanvraag voor een uithuisplaatsing van deze kinderen ontvangen, maar hebben deze niet in alle gevallen toegekend. Uit de gegevens valt niet meteen op te maken hoeveel van deze kinderen daadwerkelijk bij hun ouders zijn weggehaald. Daar is meer dossieronderzoek voor nodig.