Vattenfall zoekt alternatief voor biomassacentrale in Diemen

Energiebedrijf Vattenfall gaat op zoek naar een andere duurzame warmtebron bij Diemen nadat de Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat voor een biomassacentrale toch onderzoek moet worden gedaan naar de milieueffecten. Vattenfall gaat daarover in gesprek met de provincie Noord-Holland, demissionair minister van Energie Rob Jetten en de gemeenten Amsterdam, Diemen en Almere.

De provincie Noord-Holland had Vattenfall een vergunning verleend voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. In zo’n centrale worden houtpellets verbrand om warmte op te wekken. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vond dat ten onrechte geen onderzoek naar de effecten op de omgeving was gedaan en de RvS ging daarin mee.

Volgens Vattenfall duurt het opzetten van een biomassacentrale door de uitspraak van de RvS nu even lang als de ontwikkeling van andere duurzame warmtebronnen, waardoor nu eerst naar die opties wordt gekeken. Volgens het energiebedrijf wordt gekeken naar geothermie, restwarmte uit waterstofproductie en datacenters, aquathermie en het ombouwen van gascentrales naar waterstofcentrales. Bij geothermie wordt warmte uit de ondergrond gehaald en bij aquathermie uit water.