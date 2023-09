A12-blokkade op Prinsjesdag baart Van Zanen ‘grote zorgen’

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag maakt zich grote zorgen over de aangekondigde blokkade van de A12 door Extinction Rebellion op Prinsjesdag. Die ontwricht het systeem van politie en justitie, zegt hij. De klimaatactivisten moeten zich aan de regels houden, aldus de burgemeester.

“Het baart me grote zorgen”, zegt Van Zanen. “Dit is echt vreselijk, kost heel veel capaciteit. En over de ruggen van de politieagenten die de mensen steeds van die weg af moeten dragen. Deze mensen zijn niet boven de wet verheven, ze moeten zich gewoon aan de regels houden.”

Ondanks zijn zorgen is Den Haag goed voorbereid op “deze dag van de democratie”, zegt Van Zanen. “Daar wordt vandaag door de politie een megaprestatie neergezet.” Hij verwacht dat het een “mooie, vrolijke en rustige Prinsjesdag” wordt.

Bij de gemeente zijn er deze Prinsjesdag geen demonstraties gemeld. Vorig jaar waren dat er vijf. Zo was er een demonstratie voor Oekraïne bij de ambassade van Rusland. Ook hielden antimonarchisten een demonstratie bij de Tweede Kamer.