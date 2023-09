Amsterdam vangt tot driehonderd asielzoekers op in kantoorpand

De gemeente Amsterdam gaat tot driehonderd asielzoekers opvangen in een kantoorpand omdat de druk bij de aanmeldcentra in Ter Apel en Assen “opnieuw erg hoog is”. Dat meldt wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) dinsdag in een raadsbrief. Het gaat om een pand van het rijksvastgoedbedrijf aan de Luttenbergweg 8 in Amsterdam.

Het pand kan “op zeer korte termijn” klaar worden gemaakt, schrijft de wethouder. “Naar verwachting zal inhuizing al in de komende dagen gebeuren.” Daarover heeft de gemeente nauw contact met het bestuur van stadsdeel Zuidoost “met het oog op de draagkracht in de directe omgeving”.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) heeft verschillende gemeenten gevraagd tijdelijk een “voorportaallocatie” te openen, legt de wethouder uit in de brief. Hier kunnen asielzoekers verblijven die het identificatie- en registratieproces nog niet hebben afgerond, maar voor wie nu geen plek is in de aanmeldcentra in Ter Apel en Assen. “Ondanks dat het college niet de voorkeur heeft voor tijdelijke noodopvang bekommert de stad zich om het lot van vluchtelingen en is het opnieuw bereid haar verantwoordelijkheid te nemen.”

De opvanglocatie is maximaal vier weken beschikbaar, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de begeleiding en mensen die hier verblijven moeten een document bij zich dragen dat als legitimatiebewijs dient.

Het Gelderse Nunspeet krijgt een vervangende opvangplek. Ongeveer tachtig alleenstaande minderjarige vluchtelingen zitten nu in een hotel in het dorp Vierhouten. Het is de bedoeling dat ze voor het einde van het jaar naar een leegstaand gebouw iets buiten Nunspeet gaan. Die locatie moet maximaal vijf jaar lang beschikbaar zijn. “Nunspeet, laten wij de jongeren zonder ouders/familie een thuis bieden, zolang zij niet terug kunnen naar hun eigen huis”, zegt burgemeester Céline Blom.