Armoedefonds: armoede niet opgelost met uitgetrokken 2 miljard

Het armoedeprobleem is niet opgelost met de 2 miljard euro die het kabinet uittrekt om te voorkomen dat de armoede verder toeneemt, laat Stichting Armoedefonds weten in reactie op de plannen van het demissionaire kabinet. De stichting is wel blij met de aandacht voor het onderwerp en met het geld dat wordt uitgetrokken.

Stichting Armoedefonds wijst verder op het belang van lokale hulporganisaties. “Zij zijn degenen die armoede in Nederland zien, verzachten en bestrijden”, aldus het fonds. Uit eigen onderzoek zegt de stichting te zien dat 64 procent van lokale hulporganisaties een stijging van het aantal hulpvragen ziet.