Arrestatie langs route van koninklijke rijtoer

Een man is dinsdagochtend gearresteerd langs de route waar de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima later langsrijdt. De reden is niet duidelijk. Agenten overmeesterden de man op de hoek van de Heulstraat en de Kneuterdijk in Den Haag, niet ver van Paleis Noordeinde. De man zei dat hij een eenmansdemonstratie hield. Na zijn arrestatie werd hij meegenomen in een busje.

Een eindje verderop staan enkele mensen met witte jassen, met op de achterkant het logo van Samen Voor Nederland, een organisatie die regelmatig demonstreert tegen beleid van de overheid.

De koning en koningin rijden aan het begin van de middag van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar de koning de troonrede voorleest. Na afloop rijden ze langs dezelfde route terug. Langs het tracé zijn uit voorzorg dubbele rijen hekken geplaatst. In de Heulstraat mag het publiek maar aan één kant van de weg staan.