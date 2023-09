BBB in Noord-Brabant pleit voor een autoloze zondag

De BBB in Noord-Brabant ziet wel wat in een autoloze zondag in de provincie. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De BBB denkt dat een dag waarop geen auto’s rijden “goed is voor de saamhorigheid van bewoners en bezoekers”, die dan alle ruimte krijgen om op straat allerlei activiteiten te ondernemen.

De grootste fractie in de Brabantse Staten, die echter geen deel uitmaakt van de coalitie, besloot vragen te stellen aan het college in het kader van de huidige Europese Mobiliteitsweek (van 16 tot en met 22 september). In onder meer BelgiĆ« is het in die week al jaren gebruikelijk dat diverse steden op een zondag hun centrum afsluiten voor auto’s. In Nederland doen sommige steden dat incidenteel.

De BBB wil de autoloze zondag in Brabant weer onder de aandacht brengen en vraagt het college om gemeentes of particulieren die dit willen organiseren daarbij te helpen. De partij denkt dat zo’n dag kan bijdragen aan het streven om het aantal verkeersdoden zo ver mogelijk terug te dringen.

GroenLinks en de ChristenUnie pleitten vier jaar geleden in de Tweede Kamer voor de terugkeer van een autovrije zondag in Nederland. Het toenmalige kabinet zag echter niets in een verplichting. Het staat gemeentes wel vrij om zo’n dag te organiseren. Tijdens de oliecrisis van 1973 stelde de Nederlandse regering een reeks autoloze zondagen in, met als doel brandstof te sparen.