Bontenbal (CDA) na troonrede: bestaanszekerheid is meer dan inkomen

Bestaanszekerheid is breder dan alleen zorgen over het maandelijkse inkomen, zegt CDA-leider Henri Bontenbal. “Dat gaat ook om toegang tot zorg, toegang tot werk, tot onderwijs”, zegt de christendemocraat tegen de pers in reactie op de troonrede, waarin de koning werken aan bestaanszekerheid een “permanente opdracht” noemt.

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de miljoenennota, waarover de Tweede Kamer woensdag en donderdag zal debatteren. Volgens Bontenbal is het daarbij niet zo dat de vier coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) samen optrekken. “Er bestaat geen coalitie. Er zijn geen coalitiepartijen.”

Zijn eigen partij komt met een plan om de “energierekening nog een stukje te verlagen”, maar hij staat ook open voor plannen van andere fracties. “Het spannende wordt denk ik vooral: als we het bij elkaar leggen, lukt het dan ook om een soort totaalpakket met elkaar te maken?” Bij de Algemene Politieke Beschouwingen van woensdag en donderdag zal Bontenbal voor het eerst optreden in een groot debat als partijleider van het CDA.