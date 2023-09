Budget kernreactor medische isotopen voor behandeling kanker rond

De financiering van de nieuwe PALLAS-kernreactor in Petten is rond, nu het ministerie van Volksgezondheid het nog resterende investeringsbedrag van 320 miljoen in zijn begroting voor 2024 heeft opgenomen. Volgens het ministerie is dit een “grote stap om de toekomstige leveringszekerheid van medische isotopen veilig te stellen”. Deze radioactieve stoffen worden onder meer gebruikt bij de diagnose en behandeling van kanker.

“Met de komst van de nieuwe reactor kunnen patiĆ«nten wereldwijd blijvend profiteren van de snelle toegang tot innovatieve en betaalbare nucleaire diagnostiek en (kanker)behandelingen”, zegt het ministerie in zijn op Prinsjesdag gepresenteerde begroting. Eerder had het ministerie hiervoor 1,36 miljard euro vrijgemaakt.

Het kabinet is daarnaast van plan om voor de PALLAS-kernreactor een staatsdeelneming op te richten. Het kabinet wil de regie gaan voeren op de kosten en planning van het bouwproject.

Zodra de Europese Commissie de overheidsfinanciering heeft getoetst op staatssteun, kan de bouw beginnen, stelt het ministerie.