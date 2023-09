Chemische sector ‘blij’ dat kabinet inzet op industrie en klimaat

Het is verstandig dat het kabinet investeert in duurzame energie en infrastructuur om de klimaatdoelen te halen, waarbij het “stevig blijft inzetten” op industrie- en klimaatbeleid. Zo luidt de reactie van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) op de troonrede. “Hiermee kan onze industrie blijven doorgaan om de producten die we dagelijks gebruiken, zoals schoon water, medicijnen en batterijen, op een duurzame manier te maken.”

Volgens de VNCI is de industrie gebaat bij duidelijkheid over klimaatbeleid en helderheid over de uitvoering daarvan. De vereniging “is daarom blij dat het demissionaire kabinet op de ingeslagen weg doorgaat, zodat we in de komende verkiezingsperiode geen tijd verliezen”. Wat daarbij helpt, is dat de Tweede Kamer de klimaatagenda niet controversieel heeft verklaard. Daardoor “kunnen bedrijven samen met de overheid met volle vaart blijven inzetten op verduurzaming van grote en kleine bedrijven”, aldus de VNCI.

Want de opgave voor de chemische industrie is groot, evenals voor de overheid en netbeheerders. Niet alleen zijn daar volgens de VNCI grote investeringen vanuit de industrie voor nodig, maar ook is “tijdige aanleg van infrastructuur en vergunningverlening van essentieel belang”. Verder moet er aandacht blijven voor het vinden en opleiden van technische vakmensen, die alle plannen kunnen uitvoeren.