Curaçaose leerlingen rest van maand eerder naar huis door hitte

Vanwege de aanhoudende hitte hanteert Curaçao voor de rest van de maand een verkort schoolrooster. Dat heeft de minister van Onderwijs van het eiland, Sithree van Heydoorn, maandag bekendgemaakt.

Vorige week woensdag werd al voor drie dagen een verkort rooster ingevoerd nadat de meteorologische dienst code geel had afgekondigd. Dat betekent dat leerlingen van de basisschool al om 12.00 uur naar huis mogen, in plaats van om 12.30 uur. De meeste basisscholen beginnen om 07.30 uur.

In het middelbaar en voortgezet onderwijs mogen de leerlingen om 12.30 uur naar huis. In overleg met de meteorologische dienst wordt gekeken of het verstandig is om in oktober weer het normale rooster te draaien.

Ook heeft de minister een miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer een half miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de aanschaf van airco’s en ventilatoren. Veel scholen hebben geen airco.

Curaçao heeft al sinds juni periodes van aanhoudende warmte, met temperaturen van 34 graden en meer, waarbij het drukkend warm is. Klaslokalen worden zo warm dat het geven van les voor docenten en leerlingen ondoenlijk wordt.

De hitte heeft niet alleen gevolgen voor het onderwijs. Vuilnismannen beginnen sinds deze week vanwege de hitte om 06.00 uur met het ophalen van vuilnis, in plaats van om 07.00 uur. Bij code geel wordt werken in de volle zon, zoals werkzaamheden aan de weg of in de bouw, afgeraden.