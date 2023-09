Cyberaanval vorige week op Internationaal Strafhof

Eind vorige week is het Internationaal Strafhof in Den Haag het slachtoffer geworden van een cyberaanval. In een verklaring van dinsdag stelt het internationale hof dat onmiddellijk maatregelen zijn getroffen om de gevolgen te minimaliseren. Dat gebeurt ook met hulp van Nederlandse autoriteiten waar het hof zegt dankbaar voor te zijn.

Het hof werkt onder meer aan een verbetering van de cyberveiligheid. Het ICC wil verder geen nadere toelichting op de cyberaanval geven.

Het ICC werd in 2002 opgericht door tientallen staten voor de berechting van volkerenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in aangesloten landen waar de normale rechtspleging niet kan plaatsvinden. Er zijn daarna veel meer landen aangesloten, maar niet onder meer de grote mogendheden China, Rusland en de VS.