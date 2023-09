Demissionair kabinet grijpt in om opbrengsten spaartaks te redden

Het demissionaire kabinet grijpt in bij de belasting op het rendement op vermogen, in de volksmond ook wel spaartaks genoemd, om te voorkomen dat die de komende jaren te weinig oplevert voor de staatskas. Dat staat in het Belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Als gevolg van een aantal rechterlijke uitspraken heeft het kabinet de zogeheten box 3-heffing moeten aanpassen. Jarenlang werd belasting geïnd op basis van een verondersteld rendement dat met name voor mensen met alleen spaargeld door de zeer lage rente in de praktijk helemaal niet haalbaar was.

Er wordt nog gewerkt aan een nieuw stelsel waarbij zoveel mogelijk het daadwerkelijk behaalde rendement wordt gebruikt als heffingsgrondslag. Maar dat is op zijn vroegst in 2027 klaar. Daardoor dreigde de schatkist jaarlijks honderden miljoenen aan belastingopbrengsten mis te lopen.

Om dat te voorkomen wordt het deel van het vermogen waarover geen belasting verschuldigd is, volgend gelijk gehouden op 57.000 euro (of 114.000 euro voor stellen die elkaars fiscale partner zijn). Normaal gesproken zou dat bedrag meestijgen met de inflatie. Ook wordt het belastingtarief in box 3 al volgend jaar opgetrokken van 32 naar 34 procent, in plaats van een jaar later.