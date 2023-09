Drie op vier medewerkers azc slachtoffer van ongewenst gedrag

Drie op de vier medewerkers in asielzoekerscentra krijgen te maken met ongewenst gedrag door bewoners. Het gaat vooral om uitschelden, intimidatie en bedreiging. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na een enquête onder zijn medewerkers.

In dezelfde rondvraag geven bijna drie op de tien medewerkers aan dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag van collega’s. Dat gaat volgens het COA vooral om “buitensluiten, intimidatie en pesten”.

De voorzitter van het COA, Milo Schoenmaker, laat in een verklaring weten: “Ongewenst gedrag tast het werkplezier aan en zorgt voor veel stress. Het is onacceptabel dat medewerkers, die vaak al een hoge werkdruk ervaren, hier last van hebben.” Hij zegt dat de organisatie doorgaat met het aanpakken van ongewenst gedrag.