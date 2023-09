Eerste uitnodigingen voor najaarsbooster corona ontvangen

Met het najaar op komst kunnen kwetsbare mensen zich weer laten vaccineren tegen het coronavirus. De inentingsronde begint op 2 oktober, en vanaf dinsdag liggen de eerste uitnodigingen in de brievenbus.

Ongeveer 7,5 miljoen mensen komen in aanmerking voor de vaccinatie. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht op basis van eerdere rondes dat ongeveer 4 miljoen mensen daadwerkelijk de prik laten zetten. De campagne loopt tot eind december.

De nieuwe boosterprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen als ze besmet raken met corona. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder. Zij krijgen de uitnodigingsbrief.

Daarnaast is de nieuwe inenting bedoeld voor mensen uit medische hoogrisicogroepen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige afweerstoornis. Ook zwangere vrouwen en mensen die in de zorg werken, kunnen de boosterprik krijgen, net als mensen die zelf geen risico lopen maar een kwetsbaar gezinslid hebben. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een prikafspraak maken, zonder uitnodigingsbrief.

De mensen krijgen een nieuwe versie van het vaccin, dat is aangepast voor de varianten die nu rondgaan.