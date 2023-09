Filmende hardrijder hoort 8 jaar cel eisen voor fataal ongeval

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen een 22-jarige Rotterdammer een gevangenisstraf van acht jaar geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A20 bij Schiedam. Daarnaast vindt het OM dat de man tien jaar lang geen auto meer mag besturen. Rotterdammer Mohamed T. had volgens de officier van justitie cannabis gebruikt. En uit onderzoek op zijn telefoon is gebleken dat hij tijdens het rijden aan het filmen was.

Volgens het OM reed de beginnend bestuurder op 7 mei 2021 kort voor middernacht met drie andere inzittenden met pieksnelheden van rond de 250 kilometer per uur over de A20. Tijdens de dollemansrit raakte de verdachte eerst een personenauto die aan het inhalen was. Dit voertuig kwam tegen de vangrail tot stilstand, waarbij de bestuurder lichtgewond raakte. Daarna werd de auto van een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel geraakt. Zijn auto raakte in een slip en sloeg meerdere keren over de kop. De Capellenaar kwam daarbij om het leven. De ravage was zo groot dat de snelweg in beide richtingen moest worden afgesloten.