Honderden Nederlanders met mogelijk gestolen data gewaarschuwd

De politie heeft enkele honderden Nederlanders die mogelijk gestolen persoonsgegevens in hun bezit hebben een waarschuwing gegeven. De groep was naar voren gekomen in een onderzoek naar het inmiddels opgedoekte platform Weleakinfo.to, een onlinemarktplaats waarop onder meer inloggegevens werden verhandeld.

De politie Oost-Nederland meldt dinsdag dat een groot deel van de vierhonderd Nederlandse gebruikers van de site een brief of e-mail heeft ontvangen met daarin de waarschuwing dat het in bezit hebben of verhandelen van gestolen data strafbaar is. De gebruikers worden ook uitgenodigd voor een zogeheten stopgesprek.

Het platform Weleakinfo.to werd eind mei vorig jaar uit de lucht gehaald in een gezamenlijk onderzoek van het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland, de Belgische politie en de FBI. Ook het vermeende brein achter de website, een 20-jarige Belg, werd toen opgepakt. Twee jaar eerder was een soortgelijke website al opgedoekt, Weleakinfo.com. Daarvoor werd toen een 22-jarige man uit Arnhem aangehouden.

De politie benadrukt dinsdag dat criminelen aan onlinemisdrijven met gestolen data als namen, geboortedata en bankrekeningnummers miljoenen verdienen. Met de privacygevoelige gegevens kunnen criminelen bijvoorbeeld inbreken in computersystemen of bankhelpdeskfraude plegen.