Huurders: kabinet laat wooncrisis voortwoekeren

Het kabinet had met meer plannen moeten komen en laat de wooncrisis voortwoekeren. Dit zegt de Woonbond in een reactie op de miljoenennota. Directeur Zeno Winkels van de belangenorganisatie voor huurders noemt de problemen op de woningmarkt “een aanslag op de bestaanszekerheid van mensen”.

Volgens Winkels moeten met woningcorporaties aanvullende afspraken worden gemaakt die leiden tot lagere huren, nieuwe betaalbare woningen en het sneller verduurzamen van huizen. “Door de winstbelasting voor woningcorporaties af te schaffen, kan het kabinet hen hiertoe in staat stellen.”

De belastingdruk blijft volgens de Woonbond groot voor woningcorporaties omdat zij “fiscaal worden behandeld alsof ze commerciĆ«le multinationals zijn”. Woningcorporaties moeten per jaar ongeveer 1,5 miljard euro belasting betalen, geld dat ze niet kunnen besteden aan woningbouw, verduurzaming of renovatie, aldus de huurderskoepel. Dat staat “in schril contrast” met de 50 miljoen euro die het kabinet volgend jaar uittrekt om woningbouwprojecten te stimuleren.

Wel is de Woonbond blij met de verhoging van de huurtoeslag voor 2024. “Maar het is teleurstellend en zorgelijk dat dit het enige lichtpunt voor huurders en woningzoekenden is waar het kabinet mee komt”, aldus Winkels. Het verhogen van de huurtoeslag moet voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens er volgend jaar te veel op achteruitgaan, zei koning Willem-Alexander in de troonrede.

Koepelvereniging voor woningcorporaties Aedes vindt ook dat het verhogen van de huurtoeslag een goed middel is om kwetsbare mensen te ondersteunen. Ook Aedes-voorzitter Martin van Rijn vindt dat het demissionaire kabinet moet doorgaan met het aanpakken van de wooncrisis.