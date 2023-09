Jeugdzorg: donkere wolken door forse bezuinigingen

De jeugdzorg maakt zich grote zorgen over de plannen die het kabinet dinsdag op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. “Boven de plannen voor de langere termijn hangen donkere wolken, in de vorm van forse ingeboekte bezuinigingen”, zegt voorzitter Ronnie van Diemen van de overkoepelende organisatie Jeugdzorg Nederland.

Gemeenten moeten dit jaar 374 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg. Dat zou oplopen naar 463 miljoen euro volgend jaar en 570 miljoen euro in 2025. Na onderhandelingen werden die bedragen aangepast: elk jaar is er 374 miljoen euro minder beschikbaar. Daardoor vallen de bezuinigingen in totaal 285 miljoen euro lager uit.

Het kabinet had eerder wel aangekondigd dat er extra geld komt om de werkdruk in de jeugdzorg te verminderen. Jeugdzorg Nederland is daar blij mee, maar volgens Van Diemen zal het “nog een hele tijd duren voor deze plannen leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk, terwijl de problemen nú heel groot zijn”.

Jeugdzorg Nederland is blij dat het kabinet armoede wil bestrijden. “Schulden, armoede en de gevolgen hiervan, zoals stress en dakloosheid, hebben grote impact op gezinnen. Het aanpakken van deze problemen helpt deze gezinnen en helpt daarmee ook om de druk op het jeugdstelsel te verlichten”, aldus Van Diemen.

Ook vakbond FNV Jeugdzorg is boos. In de troonrede zei koning Willem-Alexander dat er meer aandacht komt voor prestatiedruk op scholen en universiteiten, om mentale problemen te verminderen. Volgens de vakbond “doet dat geen recht aan de stille schande” in de jeugdzorg. “Het voelt nu een beetje alsof de problemen worden veroorzaakt door prestatiedruk op school, terwijl er ook suïcidale kinderen vanwege personeelstekort niet de hulp krijgen die nodig is”, aldus bestuurder Maaike van der Aar. Volgens haar wachten medewerkers en gezinnen “al jaren op oplossingen die er nog steeds niet zijn. Daarvoor hebben we al negen keer actie gevoerd op het Malieveld.”