Jongerentak CNV: begroting biedt weinig hoop voor jongeren

De jongerentak van vakbond CNV is teleurgesteld over de beleidsarme begroting die het kabinet presenteert op Prinsjesdag. Het kabinet zou juist met maatregelen moeten komen om de financiële positie van jongeren te verbeteren. “Er wordt hoopvol naar de jonge generatie gekeken, maar er wordt weinig voor hen gedaan.”

De bond is te spreken over het feit dat er meer aandacht is voor bestaanszekerheid en de problematiek van jongere Nederlanders. Maar de druk op de jongeren is volgens CNV Jongeren groot. “Er wordt van hen verwacht om de economie en sociale voorzieningen overeind te houden en tegelijkertijd nog meer taken op zich te nemen, zoals mantelzorg.”

De jongerenafdeling van CNV luidt naar eigen zeggen daarom de noodklok. “Jongeren willen daden zien op het gebied van klimaat, werkprivébalans en de woningmarkt. Toenemende werkstress en burn-outs bij deze generatie laten zien dat er iets moet veranderen.”