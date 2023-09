Kabinet steekt miljoenen in economische veiligheid en start-ups

Het kabinet investeert onder meer in het “versterken van economische veiligheid” en in Nederlandse start-ups, zo blijkt tijdens Prinsjesdag uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Eerder lekte al uit dat een noodfonds wordt verlengd, waarmee mensen die moeite hebben hun energierekening te betalen worden geholpen.

Het versterken van de economische veiligheid komt neer op een budget dat erop gericht is “sensitieve technologie├źn, innovaties en daaraan gekoppelde ondernemingen en vitale aanbieders in Nederland te houden”. Hiervoor wordt 100 miljoen euro uitgetrokken. Het geld wordt onder meer aangewend om te voorkomen dat “ongewenste partijen zeggenschap of invloed verwerven”.

Ook 100 miljoen euro gaat naar veelbelovende start-ups waarvan verwacht wordt dat ze groter kunnen worden. Nederlandse innovatieve bedrijven hebben vaak moeite om genoeg investeringen te regelen en door te groeien naar een nieuwe fase. Het gaat om extra geld, aldus het ministerie, dat beschikbaar komt via een Europees investeringsfonds. Het bedrijfsleven kan voor financiering ook een beroep blijven doen op het Nationaal Groeifonds, een pot van 20 miljard euro.

Ook komt er een “incidentele en structurele” verhoging van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), een regeling waarmee bedrijven steun krijgen voor onderzoek en innovatie.

Hoewel het prijsplafond voor energie en de tijdelijke regeling voor blokaansluitingen eind dit jaar aflopen, wordt het zogenoemde Tijdelijke Noodfonds Energie verlengd. Dat werd afgelopen vrijdag al duidelijk, toen de miljoenennota uitlekte. Daaruit bleek dat er meer steun komt voor de laagste inkomens, ook via onder meer extra huurtoeslag en kindgebonden budget. Het gaat om een pakket van in totaal 2 miljard euro.